Stralende winnaars EK Pool De Krant

REGIO – Het Europees Kampioenschap was een knotsgek toernooi met vele verrassingen. Wie had kunnen de uitschakeling van zowel Frankrijk als Duitsland in de achtste finales kunnen voorspellen? Of de doelpuntenregen in de wedstrijd van Spanje tegen Kroatië?

Gedurende het EK-voetbal, dat van 12 juni tot en met 12 juli plaatsvond, konden lezers en andere belangstellenden deelnemen aan de EK Pool van De Krant. Een grote groep deelnemers deed fanatiek mee. Dagelijks werden de tussenstanden op de website bijgewerkt en wekelijks verscheen in De Krant een nieuwe tussenstand van de top-5. In de top-3 eindigen is natuurlijk een fantastische prestatie en daarbij horen mooi prijzen. Voor Nederland mag het toernooi dan op een teleurstelling zijn uitgelopen, voor de winnaars van de EK Pool van De Krant was dat zeker niet het geval. Zo won de familie Van Gelder uit Peize de hoofdprijs, bestaande uit een prachtige barbecue van Kamado Joe ter waarde van maar liefst 599 euro. Deze werd beschikbaar gesteld door De Vries XL tuinmeubelen in Roden. Zo kunnen de Van Geldertjes deze zomer in hun tuin of op het terras heerlijk genieten van een lekker stukje gegrild vlees en gezelligheid rondom de barbecue. Dijkstra Ballonvaarten stelde een geheel verzorgde ballonvaart ter beschikking. Het was Bert Nederhof die deze unieke ervaring won en binnenkort dus de lucht in mag. Tot slot ging Johan Kamminga uit De Wilp er met de derde prijs vandoor. Hij was de gelukkig winnaar van een JBL-Speaker ter waarde van 150 euro, die Expert in Roden beschikbaar stelde. De drie winnaars waren allen zeer bij met hun prijs, met stralende gezichten tot gevolg. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en op naar het WK voetbal van 2022!