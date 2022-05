Streekproductenmarkop 4 juni in Nienoord

NIENOORD – Zaterdag 4 juni vindt de Streekproductenmarkt Nienoord plaats. Er wordt heerlijke honing gepresenteerd. Kom daarom naar het erf van Landgoedboerderij Oosterheerdt aan de Oosterheerdtstraat 7 te Leek. Vanaf 10:00 uur is iedereen welkom. Er kan tot 16:00 uur genoten worden van veel streekproducten. Iedereen kan na afloop weer met een goed humeur naar huis.

De imker neemt de mensen mee in een observatiekast om het bijenvolkje veilig van dichtbij te bewonderen. Ook is er een kleurplatenactie voor kinderen. Het publiek kiest de mooiste drie en die winnen een smakelijk prijsje. Er is ook een prijsvraag over het exacte gewicht van de bijenwas.