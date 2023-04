Streektaolstrieden in Drenthe; Noordenveld doet mee

‘Elkenien kan metandoen aj een team van veer of vief man hebt’

RODEN – In aal meer dörpen in Drenthe kunt inwoners metdoen an een Streektaolstried. Dizze Drentse variant van de pubquiz is in het Drents vanzölf. In acht rondes met elke keer acht vraogen wordt je kennis van het Drents en van zaken die van doen hebt met Drenthe test. Elkenien kan metandoenaj een team van veer of vief man hebt.’

In Onder de Linden vond vorige week de Streektaolstried plaats zoals die al 10 jaar in de gemeente Noordenveld door de historische verenigingen uit Roden, Norg en Peize en in samenwerking met Welzijn in Noordenveld wordt georganiseerd. Ook ditmaal was de animo voor deelname weer groot. Bijna 20 teams, 100 keerls en vrouwleu in de zaal, met Jan Kemkers als spreekstalmeester en Abel Darwinkel als vragensteller.

Abel Darwinkel is voorstander van het spreken en schrijven in het Drents. Hij is schrijver van diverse boeken, redacteur en heeft een uitgeverij onder de naam Bij Abel. Een bekend werk van hem is zijn boek ‘Waotertrappelen’. Abel werd geboren in 1968 in een boerderij aan de Eenerstraat tussen Norg en Een, vlakbij het Einer Deipie. Thuis werd steevast Drents gesproken. Noord-Drents om precies te zijn. Voorliefde voor het Drents en de Drentstalige literatuur heeft er altijd al ingezeten. Peter van der Velde was een groot voorbeeld. Van 2003 tot oktober 2018 was hij streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol. Hij geeft regelmatig lezingen, cursussen en schrijft artikelen over de Drentse taal. Tegenwoordig is Abel Darwinkel woonachtig in Appelscha en betrokken bij de Stellingwarver Schrieversronde.

Het Huus van de Taol, opgericht in 2007, is een stevige aanjager om Drentse taal en historie een vaste plek te geven in de Drentse samenleving. ‘As Huus van de Taol vin wij dat de Drentse taol niet vort te denken is in de Drentse samenleving. Oeze streektaol is een weerdevol arfgoed en het praoten van het Drents is een vorm van riekdom. Dat vin wij en daor wark wij hard an. Oeze taol is mandielig bezit waor wij met mekaar zunig op weden moet.’

Prijsvraag

Voor De Krant werd een selectie gemaakt van 8 vragen. In samenwerking met de organisatoren en Abel Darwinkel van de Streektaolstried daagt De Krant haar lezers uit om de vragen te beantwoorden en deze op te sturen voor dinsdag 11 april naar service@stwin.nl. Uit de stapel goede oplossingen wordt een winnaar getrokken die een Drentstalig boek krijgt aangeboden.

Vraogen