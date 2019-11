Streep door Wielerweekend Roden

RODEN – Geen Wielerweekend meer in Roden. Er komt definitief geen 6e editiie van de Topcompetitiewedstrijd waaraan elite-renners deelnemen. Reden? Komend jaar is er geen plek op de kalender voor het evenement, zegt de tereurgestelde voorzitter Jan Slenema. Na 36 jaar wieleractiviteiten is het sloes voor de Wielervereniging Roden.

De wielerbond KNWU heeft namelijk de Ronde van Noord-Holland op de datum van het Wielerweekend heeft gepland. Andere opties zijn er niet, want die vallen midden in de vakantie en dan kan de organisatie geen beroep doen op vrijwilligers. In september is het Rodermarkt en kan de vereniging niet beschikken over politiebegeleiding. En dan houdt het allemaal op, zegt Slenema die behoorlijk gepikeerd is over het feit dat hun evenement ‘van tafel is geveegd.’ De wielervereniging is teleurgesteld spreekt van een waardeloze actie van de bond.