NORG – De lustrumeditie van de streetrace in Norg is weer uitstekend verlopen. Spektakel alom in Norg, alwaar een groot uitgestalde hindernis in het oog sprong. Vele waaghalzen meldden zich weer aan voor de streetrace, die ooit samenviel met de Slag om Norg. Dat laatste was dit weekend niet het geval, maar wél bood de mountaintbike race een mooi voorproefje. Aan publiek overigens geen gebrek. Steeds meer Norgers lijken zich tegenwoordig voor de wielersport te interesseren.