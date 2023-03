Strijdbaar vloert Gomos de koploper

NORG – GOMOS ontving afgelopen zondag in eigen huis koploper TVC ’28 uit het Overijsselse Tubbergen, dat dit seizoen tot zondag slechts één nederlaag had geleden. In de uitwedstrijd tegen TVC ’28 ging GOMOS kansloos met 5-0 kopje onder. De voortekenen waren dus niet al te best voor GOMOS. Voor een gelijkspel zou vooraf blindelings getekend zijn, maar GOMOS verraste vriend en vijand door de koploper op een 1-0 nederlaag te trakteren. In een vooral in de tweede helft meeslepende wedstijd, trok GOMOS de op slag van rust verkregen voorsprong van 1-0 op basis van strijdlust en een prima teamprestatie over de streep.

GOMOS begon geconcentreerd aan de wedstrijd. TVC ’28 had meer de bal en daardoor ook een optisch overwicht. Echt gevaarlijk werden de bezoekers daarbij niet of nauwelijks. GOMOS verstopte zich niet en zocht daar waar het kon de aanval. Over en weer mochten er enkele hoekschoppen genomen worden, maar daaruit ontstonden geen doelrijpe kansen. Na ongeveer een half uur spelen was TVC ’28 dichtbij de openingstreffer. Doelman Melvin Koning tastte mis bij een voorzet vanaf links, waardoor de bal via het hoofd van een tegenstander op de deklat eindigde en achter het doel neerkwam. Kort voor rust paste trainer Martin Drenth van de thuisclub noodgedwongen een eerste wissel toe. Centrale verdediger Dennis van der Heide ging geblesseerd naar de kant en maakte plaats voor Gijs Baving, die prima inviel. TVC ’28 kwam niet tot goed combinatiespel, wat zeker als verdienste van de hardwerkende thuisploeg beoordeeld kon worden. De rust leek met een 0-0 stand aan te breken, maar opeens was daar een goedlopende aanval van GOMOS waaruit gescoord werd. Het was Ivo Drenth, die een voorzet vanaf de rechterkant bij de eerste paal tot doelpunt promoveerde. Het betekende zo kort voor het rustsignaal een enorme opsteker voor GOMOS. De verwachting was dat TVC ’28 in de 2e helft orde op zaken zou stellen, maar GOMOS gaf opnieuw geen krimp. De duelkracht was bij GOMOS deze wedstrijd dik in orde en ook doelman Koning liet een aantal prima reddingen en ingrepen zien. GOMOS meldde zich verder geregeld voor het vijandelijke doel en werd daarbij enkele keren gevaarlijk. Het ontbrak daarbij aan de nodige precisie om de voorsprong te kunnen verdubbelen. Martin Drenth besloot gaandeweg nog twee keer tot een wissel. Pepijn Schuurs kwam in het veld voor Ivo Drenth en Jens de Jong verving Guido Koolen. De invallers vielen niet uit de toon en bij alle spelers openbaarde zich iets van onverzettelijkheid. Het leidde bij de tegenstander tot enige irritatie. Dat maakt het spel doorgaans niet beter en dat was deze middag niet anders. GOMOS was in het laatste kwart van de wedstrijd overigens dichter bij de 2-0 dan TVC ’28 bij de gelijkmaker. Sven Pilon kwam op links tot enkele prima voorzetten, maar bereikte daarmee steeds net niet een medespeler. Ook gingen de aanvallers van GOMOS enkele keren voor eigen succes, waar een pass op een medespeler een betere optie leek. Belangrijker dan dat, was het feit dat GOMOS de 1-0 voorsprong met verve verdedigde. Geen enkele speler viel daarbij uit de toon en er werd dan ook als een echt team gestreden. In het overigens sportieve duel kregen twee spelers van GOMOS een gele kaart voorgehouden. In het laatste kwartier kroop GOMOS een paar keer door het oog van de naald, maar ook dat werd min of meer afgedwongen, door de tomeloze inzet waarmee werd gespeeld. Zo voorkwam Ricardo Smit in de slotfase met een prima sliding nog een keer een grote kans voor de koploper. Het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter van dienst werd door het geel-zwarte kamp met gejuich ontvangen. De drie punten voelden daarbij aan als bonuspunten in het streven om weg te blijven van de degradatiezone. Spelend als tegen TVC ’28 is dat zeker een haalbare kaart. Dat geldt zeker als GOMOS haar reputatie, dat er na de winterstop altijd beter gespeeld wordt dan daarvoor, weet vast te houden. De tijd zal het leren.

Trainer Martin Drenth keek tevreden terug op de uitstekende teamprestatie van zijn spelers: “Vooraf heb ik aangegeven dat we naarmate het 0-0 zou blijven steeds sterker zouden worden. Dat kwam vanmiddag uit en we scoorden op een heel fijn moment de 1-0. We hebben verder nauwelijks iets weggegeven. Zij hebben meer kwaliteit dan wij, maar dat hebben we met strijd en duelkracht heel goed gecompenseerd”.

Opstelling GOMOS: Koning, Meursing, Bosman, van der Heide (Baving), Koolen (de Jong) , Smit, Drenth (Schuurs), van Esch, Assman, Siegers, Pilon