Strijden om de eer tijdens de RodenGodenCup

RODEN – Een knaller van een afsluiting op de velden van MHC Roden. Vrijdag sloot de hockeyclub het seizoen af met de RodenGodenCup. Ieder team luisterde naar een naam van een erelid of lid van verdienste. Maar liefst 17 teams deden mee aan het sportieve onderlinge toernooi in Roden dat mogelijk was dankzij de versoepelingen in verband met het coronavirus. Tijdens de RodenGodenCup speelden de jongste en D-jeugd tegen elkaar, later op de middag was het veld het domein van de A en B senioren en werd het toernooi afgesloten met een goeie pot hockey door heren 1 die het opnam tegen heren 2.