Strijden om de meeste noten

RODEN – Al tig jaar een traditie op tweede Paasdag bij Onder de Linden in Roden: neutjesschieten. Al sinds jaar en dag georganiseerd door de Roner Volksvermakers. En dit jaar ging dat anders dan anders. De strijd om het Noord-Nederlands kampioenschap stond op het spel. En om nóg meer deelnemers te trekken, is het event verplaatst naar de middag. Dus na de paasbrunch en het eitjes zoeken gingen jongens en meiden, vaders, moeders, opa’s en oma’s de strijd met elkaar aan. Wie de prestigieuze titel in de wacht heeft gesleept, is bij het ter perse gaan van deze Krant nog niet bekend.