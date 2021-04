Strijden om de meeste walnoten tijdens nootjeschieten op de Marke

RODEN – Al tig jaar een traditie op basisschool de Marke in Roden. Normaal gesproken een evenement waarvoor vele opa’s en oma’s naar de school komen om een handje te helpen en om toe te zien of het er eerlijk aan toe gaat in het heetst van strijd, zo niet op deze witte donderdag. Want ja, corona. Daar zitten de meeste grootouders niet op te wachten. Dus gingen de kids de strijd aan onder begeleiding van de juffen en meesters waarvan een enkeling zich vermomd had met oren en een paashaassnuit. En ondanks dat het fris was, koud zeg maar gerust, was het beregezellig op het schoolplein.