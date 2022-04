Strijden om de meeste walnoten tijdens nootjesschieten op de Marke

RODEN – Al tig jaar een traditie op basisschool de Marke in Roden. Een evenement waarvoor vele opa’s en oma’s naar de school komen om een handje te helpen en om toe te zien of het er eerlijk aan toe gaat in het heetst van strijd. Vorig jaar moesten ze door corona verstek laten gaan maar gelukkig mochten ze er nu weer bij zijn. Om 9 uur waren de jongste groepen aan de beurt. Later in de ochtend streed de bovenbouw om de meeste nootjes. Dat ging er behoorlijk fanatiek aan toe op het schoolplein. Zo nu en dan werd er wel eens een spelregel aan de laars gelapt. De kinderen hadden er in ieder geval uitstekend weer bij. Dat maakte deze allerlaatste nootjesschieten op het terrein van de Hullen wel extra gezellig.