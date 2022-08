Stro gedumpt in tuin Tanja Haseloop: ‘wel een heel sneue actie’

Oud-VVD wethouder van de voormalige gemeente Leek Tanja Haseloop was afgelopen week landelijk nieuws. Haseloop, tegenwoordig burgemeester van Oldebroek voelt zich bedreigd. Donderdagavond 28 juli is er stro in haar tuin gedumpt door een stel actievoerders. Toen Haseloop de boerenvlaggen die her en der waren opgehangen in de gemeente liet verwijderen, brak de pleuris uit. De oprit van de burgemeester werd net als het aangrenzende openbare fietspad verspert met strobalen met boerenvlaggen erin. Om kwart over twaalf ’s nachts volgde een optocht van zestien luid toeterende tractoren langs haar woning in Oldebroek. Haseloop noemt het een sneue actie. De reden van het verwijderen van de vlaggen aan straatmeubilair heeft alles te maken met de openbare veiligheid, zegt ze in een reactie aan RTL4. En bovendien, als ze dit toe zou staan, is dat voor iedereen een vrijbrief om vlaggen ergens aan op te hangen, verduidelijkt ze haar besluit. Medewerkers van de opruimingsdienst werden bedreigd. Net als de burgemeester zelf. Via verschillende socials werden nare opmerkingen geuit. Haseloop: ‘Ik kon me beter zelf opknopen aan een lantaarnpaal’, stond er. Dat maakt me boos. Wees dan moedig en maak een afspraak, dan kunnen we het erover hebben.’