Struinen op de Roder Boeken- en cadeaumarkt; lekker man

RODEN – December nadert. En daarmee nadert ook een tijd van markten. Boekenmarkten, cadeaumarkten, markten voor het goede doel en niet te vergeten de welbekende kerstmarkten. De Doopsgezinde Kerk in Roden wilde de marktendrukte voor zijn. En daarom vond afgelopen week de Roder Boeken- en Cadeaumarkt plaats in het knusse kerkje aan de Padkamp. De Ongenode Gast kwam langs.

Het is kwart over tien wanneer de Ongenode Gast zijn auto in de buurt van de Doopsgezinde Kerk probeert te parkeren. Dat blijkt een vergissing, want mede dankzij de weekmarkt is er haast geen plek te vinden. Dan maar bij de Jumbo. Bij de Doopsgezinde Kerk blijkt het ook druk. Niet zo verwonderlijk ook, want de boeken- en cadeaumarkt ging om 10 uur open. Enkele verzamelaars stonden destijds al een kwartier voor de deur.

Binnen treffen we Mieke Hendriks, die druk gebarend mensen op weg helpt. Het is aanschuiven geblazen, zeker in de ruimte waar maandelijks het Repair Café wordt gehouden. Daar zien we ook Tineke Hoornstra. Samen met twee andere vrijwilligers doet zij de kassa. Ze is tevreden over de opkomst tot nu toe. ‘Ja, het is best druk. Ik denk dat er iets meer dan vorig jaar zijn.’ De boeken- en cadeaumarkt is voor de kerk een belangrijke bron van inkomsten. ‘Vroeger ging al het geld naar het goede doel’, vertelt Tineke. ‘Maar we hebben het zelf ook niet breed. Vandaar dat de helft van de opbrengst nu voor de kerk zelf is. De rest gaat nog steeds naar het goede doel.’

We gaan terug naar de kerkruimte. Daar staat in het midden een grote koffietafel. Zelfgebakken cake en verse koffie en thee gaat gretig in de rondte. We zien Tjitske Kind, één van de vrijwilligers van de Doopsgezinde Kerk. Ook Henny is er. ‘Zij is hoofd koffie’, lacht Mieke, die een kop koffie inschenkt voor de Ongenode Gast. Voor Mieke zelf ook een mooi moment om even te gaan zitten. Het is immers een drukke ochtend. Ze vliegt van hot naar her. Dan weer om iemand van advies te voorzien, dan weer om postzegels op te snorren. ‘We hebben van de week de hele markt ingericht’, vertelt Mieke. Hier werd ze bij geholpen door onder andere Gerrit Snip. Hij sjouwt vooral veel dozen. ‘Ik sjouw net zo lang, tot het niet meer kan’, vertelt Gerrit. Opmerkelijk is dat hij woonachtig is in Zuidhorn, maar iedere week trouw naar de Roner kerk gaat. ‘Ik ben gedoopt in de kerk van Noordhorn. Op den duur ben ik daar weggegaan en hier terecht gekomen. Het bevalt hier goed.’

Aan de tafel is het een komen en gaan van mensen die even een kop koffie willen doen of even tijd maken voor een praatje. ‘Zo’n markt heeft ook een duidelijke sociale functie’, beaamt Mieke. ‘Zo hoort het ook.’

Wanneer de Ongenode Gast een heerlijk kopje koffie en een lekker plakje zelfgemaakte cake heeft verorberd, gaat hij zelf nog op boekenjacht. In het voorbijgaan zien we Jan Spaan, Jofien Brink en nog vele anderen. Even later spreken we Bert, die speciaal voor deze markt een kijkje is komen nemen in Roden. Hij is een verzamelaar en heeft twee boeken vast. ‘Ik heb nu zo’n beetje alle dozen wel gezien’, zegt hij. ‘Er zit zeker wat moois bij, maar het is natuurlijk niet de grootste boekenmarkt. Wél een hele gezellige trouwens!’. En zo is het.

Wat: Roder Boeken- en Cadeaumarkt

Wanneer: vrijdag 22 november

Hoe laat: 10:15 uur