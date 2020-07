Strunen in Norg!

NORG – In de bossen van Norg werd het Struin & Duin Belevingspad afgelopen week heropend. Het pad werd in 2016 in het leven geroepen door IVN, maar was aan onderhoud onderhevig. IVN Roden-Leek, Camping de Norgerberg en Camping Langeloërduinen namen het initiatief om het pad een complete facelift te geven. Wethouder Jeroen Westendorp mocht het pad, samen met een aantal enthousiaste kinderen, komen openen. Wie zin heeft kan weer heerlijk strunen in de Norger bossen. Zeker met de vakantie voor de deur kan dat een leuk uitje zijn!