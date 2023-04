Studenten Esborg leren kalligraferen en ukelele spelen op cultuurdag

RODEN – Een lesje cultuur voor de leerlingen van de Esborg! Afgelopen woensdag werden er onder begeleiding van professionele artiesten vijf verschillende workshops gegeven op de praktijkschool. De studenten kregen onder andere een lesje kalligraferen van Dwayne, kaligrafie- en graffiti-artist. Nog best een dingetje, want door de hele digitalisering en de daarmee gepaarde toetsenborden, is een pen een beetje een vreemd ding geworden volgens de artist. Ook maakten leerlingen van verschillende foto’s een eigen filmpje tijdens de workshop ‘stop motion’. In een ander klaslokaal gingen de Esborgers aan de slag met een ukelele. Op de cultuurdag kwam bij sommige leerlingen ongekend talent naar boven, weet Sarbine, organisator van de workshops op de Esborg.