Studenten organiseren evenement voor cliënten

TOLBERT – Woensdag 6 november hebben vier studenten van de Hanze Hogeschool een evenement georganiseerd voor mensen met een beperking op locatie De Zijlen in Tolbert. De doelgroep voor het evenement was ernstig meervoudig beperkte mensen; mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om zo even te gaan bewegen. Na veel voorbereiding organiseerden de studenten het mooie evenement waarin duidelijk naar voren kwam dat deze doelgroep bewegen als zeer prettig ervaart. Met één-op-één begeleiding, verschillend materiaal en een leuke sfeer eromheen is het een geslaagde ochtend geworden.

Als projectgroep was er keuze in meer doelgroepen, maar Ziggy, Pauline, Coen en Sybren hebben voor deze groep gekozen. Dit vanuit de overtuiging dat bewegen voor iedereen moet kunnen zijn, ongeacht de doelgroep of beperking. ‘Bewegen zorgt ervoor dat je even je hoofd leeg kan maken, plezierig en gezond bezig kan zijn’, aldus de projectgroep.

Met dit evenement willen de studenten mensen inspireren meer te gaan bewegen met mensen met een ernstig meervoudige beperking. “Als je ziet hoe deze mensen het op het evenement hebben gedaan, zou het toch super mooi zijn dat dit nog meer gebeurd.”