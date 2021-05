Studeren en Mentale Gezondheid: Hoe Bescherm Je Jezelf

Dit collegejaar is waarschijnlijk anders gelopen dan je je had voorgesteld. Toen de coronacrisis begin 2020 uitbrak, had niemand kunnen voorspellen dat het zo lang zou duren. Online college volgen is inmiddels meer regel dan uitzondering geworden. Praktijkonderwijs kan maar mondjesmaat en zelfs een stage volgen blijkt een hele uitdaging. Veel studenten hebben dan ook te kampen met psychische problemen.

Onderwijs op afstand was vast niet je eerste keuze, toen je je inschreef voor het nieuwe collegejaar. Een paar weken of misschien een paar maanden waren nog wel te doen. Maar de situatie duurt inmiddels al meer dan een jaar en bij veel studenten zakt de motivatie al tot het nulpunt. De introductieweken, waar iedere nieuwe student naar uitkijkt, vonden in een andere vorm plaats. Je hebt nog nooit een docent in de wandelgangen kunnen spreken. Borrelen met je studievereniging zit er niet meer in. En de kans is zelfs groot dat je nog nooit een van je medestudenten in het echt hebt ontmoet.

Zorgen

Het is dan ook geen verrassing dat veel studenten zich afvragen waarom ze nog studeren. Helaas waren alternatieven als een tussenjaar in het buitenland of een bijbaan in de horeca ook geen echte opties. Het gevolg is dat veel studerende jongeren met de rug tegen de muur staan. Daarbij kost studeren ook een hoop geld en lijkt er op dit moment soms weinig toekomstperspectief te zijn. De motivatie slinkt en de financiële zorgen nemen toe.

Eenzaamheid, angsten, suïcidale en depressieve gedachten komen dan ook steeds vaker voor binnen deze groep. Het gebrek aan sociale contacten voelt voor jongeren in de bloei van hun leven vaak onnatuurlijk aan. En als je het moeilijk hebt, is het soms lastig om die arm om je schouder en dat luisterende oor te vinden. Je problemen zullen ook minder snel worden opgemerkt door anderen, omdat we ons noodgedwongen op moeten sluiten. En hulpverleningsinstanties zijn moeilijker te bereiken, want je kunt niet zomaar tijdens het spreekuur binnenstappen.

Veilig op het internet

Om te voorkomen dat je straks echt opgebrand raakt, is het dus belangrijk om op tijd in te grijpen. Het laatste wat je er nog bij wil hebben, is iemand die met jouw gegevens aan de haal gaat om fraude te plegen. Of een computervirus dat al jouw harde werk in een keer tenietdoet. Nu je toch veroordeeld bent tot het internet, moet je goed op je digitale veiligheid en privacy letten. Bedenk dat juist in deze tijd veel cybercriminelen actief zijn.

Schakel daarom altijd een VPN in als je gaat internetten. Met een VPN hou je hackers buiten de deur en minimaliseer je de kans op het installeren van malware. Voor een goede VPN ben je een paar euro per maand kwijt. Vaak kun je wel gebruik maken van een gratis proefperiode. En bovendien kun je de app voor VPN gratis downloaden. Zo zorg je er in een paar muisklikken voor dat je internetgebruik geen extra stress oplevert.

Communiceren

Als je graag met iemand wil praten, kun je vaak bij een vertrouwenspersoon binnen je opleiding terecht. Deze begrijpt als geen ander tegen welke obstakels je oploopt als je studeert tijdens een pandemie. Mogelijk kan deze vertrouwenspersoon jou ook praktisch ondersteunen bij je studie, al dan niet samen met een studiebegeleider.

Je kunt natuurlijk ook gewoon terecht bij vrienden of familie voor wat peptalk. Ook zij zullen het ongetwijfeld druk hebben, maar ze maken vast wel tijd vrij voor een vriend of naaste in nood. Vaak helpt het om alleen al je hart te luchten. Bovendien zijn zij zich er nu van bewust dat je het moeilijk hebt en zullen ze vaker checken hoe het echt met je gaat. Als je een beperkte vrienden- of kennissenkring hebt, kun je ook kiezen voor een buddy. Dit zijn vrijwilligers die een paar uur per week tijd vrijmaken om iets leuks met je te doen. Of gewoon even naar je luisteren via de chat of de telefoon.

Het allerbelangrijkst is dat je niet rond blijft lopen met je zorgen, maar dat je ze deelt. Dat kan dus met een vreemde, iemand die je goed kent of een professional. Doe het wel in een veilige omgeving, online en offline.