Stuiterend over het voetbalveld bij de Summertour van WiN

RODEN – WiN is op tournee deze zomer. Tijdens de Summertour 2021 organiseert de welzijnsorganisatie allemaal leuke activiteiten voor de basisschooljeugd. Zo konden de kinderen afgelopen week op verschillende plekken in de gemeente meedoen aan bubble-voetbal. Op woensdagmiddag stond een partijtje bubble-voetbal op het programma op de voetbalvelden van VV Roden. Rond de dertig kinderen stonden hier klaar voor potjes van vier tegen vier. De teams die nog niet aan de beurt waren konden op een ander veldje gewoon voetballen. Eenmaal in de bubble was van echt voetballen nauwelijks sprake. Het belangrijkste doel bleek om elkaar keihard omver te kegelen. Deelnemers deelden soms harde bodychecks uit in onderlinge duels, waardoor zij soms onhandig over het veld stuiterden of zelfs op de kop terechtkwamen. Dit tot grote hilariteit van iedereen op het veld. Gelukkig was de landing zacht.