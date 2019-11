Stukje erkenning voor hardwerkende mantelzorgers

TOLBERT – Afgelopen week stond de gemeente Westerkwartier stil bij de Week van de Mantelzorg. Net als ieder jaar werd ter afsluiting de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Dit jaar vond deze plaats in de Cazemierboerderij te Tolbert. Hier reikte wethouder Bert Nederveen als blijk van waardering een cadeaubon uit ter waarde van vijftig euro aan een mantelzorger.

Nederveen sprak – in bijzijn van enkele tientallen mantelzorgers – mooie woorden. ‘Mantelzorgers zijn onmisbaar en verdienen het in het zonnetje te worden gezet. De mantelzorgwaardering is dan ook vooral bedoeld de mantelzorgers een hart onder de riem te steken en onze waardering uit te spreken voor hun niet aflatende inzet voor degene die hun zorg nodig heeft.’