REGIO – Op 14 februari vieren we de dag van de liefde: Valentijnsdag! Net als ieder jaar besteedt De Krant hier aandacht aan, middels de Valentijnswensen. Stuur je Valentijnswens voor vrijdag 7 februari in en maak kans op een geheel verzorgd diner voor twee bij Bella Sardegna te Roden. Veel romantischer wordt het niet! Je kunt je Valentijnswens per mail sturen naar dekrant@media-totaal.nl of stuur hem per brief naar de redactie (Gedempte Haven 5 te Roden, 9301 LN).