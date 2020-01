Subsidie voor leefbaarheid, 75 jaar vrijheid en millenniumdoelen

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld heeft voor 2020 subsidie beschikbaar. Hiervoor is een subsidieplafond ingesteld. Na het bereiken van het plafond is het geld op en verleent de gemeente geen subsidie meer. Ook al voldoet de aanvraag aan het gemeentelijk beleid. In het kort gezegd: op=op.

Subsidiefonds Bijzonderheden Plafond Fonds Leefbaarheid Fonds Leefbaarheid Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit dit budget moet uw activiteit de leefbaarheid/betrokkenheid van inwoners in/bij uw wijk of dorp stimuleren. € 100.000 Millenniumdoelen Voor het realiseren van Millenniumdoelen. Het budget wordt beheerd door de stichting Over-Leven. € 15.000 75 jaar vrijheid Uit dit budget worden activiteiten gesubsidieerd die bijdragen aan het gedenken van 75 jaar vrijheid in Noordenveld. € 56.000

Fonds Leefbaarheid

U kunt het hele jaar subsidie uit het Fonds Leefbaarheid aanvragen. Doe dit minimaal 8 weken voor aanvang van de activiteit. Houd u er rekening mee dat de gemeente de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandelt.

75 jaar vrijheid

Aanvragen voor subsidie uit het budget 75 jaar vrijheid kunt u indienen tot 1 november 2020. Houd u er rekening mee dat de gemeente de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandelt.

Millenniumdoelen

De stichting Over-Leven stimuleert, bundelt en faciliteert activiteiten, die realisatie van Millenniumdoelen mogelijk maken. Wilt u een activiteit organiseren in het kader van Millenniumdoelstellingen kijk dan op www.overlevennoordenveld.nl. Er zijn 10 Millenniumdoelen. Met de stichting is afgesproken dat zij voorrang geven aan de Millenniumdoelen (4) het laten afnemen van de kindersterfte en (7) het bevorderen van een duurzaam leefmilieu.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over subsidies bel dan met de gemeente 050 -50 27 222 en vraag naar Maria Drenth. Wilt u een aanvraag indienen, mail dan naar postbus@noordenveld.nl.