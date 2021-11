‘Succes is bij ons geen doel, maar een gevolg’

Color guard en showband MV Noordenveld traint nieuwe show Cuba Libre



RODEN – Afgelopen zaterdag trainde color guard en showband van MV Noordenveld in sporthal de Hullen in Roden. Jordano da Silva Piloto, artistiek voorzitter van MV Noordenveld, vertelt enthousiast over de nieuwe show: ‘Het thema van onze nieuwe show is Cuba Libre. Door Corona hadden we de keus om verder te gaan met de oude show, of helemaal inzetten op een nieuwe en denderende show. We gingen nadenken over waar onze leden het meest plezier in hebben, waar ze blij van werden. En dat bleek ritmische muziek te zijn. Zoals de muziek van Tito Puente, die ook wel de koning van de Latin muziek wordt genoemd. Aan Tito Puente hebben we in 2002 een ode gebracht. Die ritmische muziek viel erg goed bij zowel onze leden als ons publiek.’





Hoe verbeeld je Cuba in muziek? Jordano: ‘We beginnen met relaxte muziek, die toch dansbaar is, laten op deze manier het communistische Cuba zien en proberen de onderdrukking daarin door te laten klinken. Daarna breekt de revolutie aan, met bijbehorende opzwepende muziek. Door de Russische invloeden past ook het muziekstuk De Nacht op de Kale Berg van Modest Moessorgski erg goed. Dat heeft een prachtige dreigende ondertoon. We sluiten af met Para los Rumberos van Tito Puente.

We gebruiken bestaande muziekstukken, omdat er een herkenning bij het publiek moet zijn. Die bewerken we zo dat zowel de dansers als de muzikanten ermee uit de voeten kunnen. De muziek wordt verlevendigd door het optreden van de color guard N Motion, dansers vanaf 14 jaar. Deze groept loopt met de optredens mee. We hebben ook nog dansgroepen voor jongere kinderen.’

De trainingen zijn altijd vrij toegankelijk voor publiek. Jordano: ‘We trainen vanaf september elke vrijdagavond, en zo’n zes tot zeven keer op zaterdag ongeveer vier uur. Nu we een nieuw stuk instuderen, doen we dat in het begin vooral ‘droog’. Dat betekent dat we eindeloos pasjes oefenen, tot ze er goed inzitten, daarna herhalen we langere stukken.’



Optredens

MV Noordenveld wordt regelmatig gevraagd om op te treden. Jordano: ‘Het eerste optreden is traditioneel op Koningsdag. Dan moet de show dus klaar zijn. Vervolgens treden we overal en nergens op. Op deze manier ontstaat er ook spiergeheugen. Tegen de tijd dat het zomer is, zit de show er helemaal in. We treden er twee jaar mee op. Vooral met zo’n mooi spektakelstuk als Cuba Libre, is het zonde om er maar een jaar mee op pad te gaan. Twee jaar is precies goed, zo lang is het voor zowel de muzikanten, als de dansers, als het publiek mooi.’

MV Noordenveld heeft rond de 100 leden. Maar er kunnen er nog meer bij. ‘Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen om bij de showband te kunnen spelen,’ vertelt Jordano, ‘je kunt bij ons een opleiding volgen. Ook hoef je geen instrument te hebben. Het enige wat je moet hebben is inzet en doorzettingsvermogen.We spelen overal, ook in het buitenland. De showband kent vele successen. Ooit wonnen we zelfs goud op het World Music Contest. Desondanks is succes bij ons geen doel, maar een gevolg. Het gevolg van plezier, gezelligheid en vriendschappen.’