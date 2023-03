Succesvol wedstrijdseizoen voor Intension

MARUM – Winterguardgroep Intension, onderdeel van de vereniging Showband Marum, heeft haar seizoen zaterdag 25 maart succesvol afgesloten met een eerste plek tijdens de finalewedstrijd in Eindhoven. De afgelopen maanden hebben de vijf dames van Intension deelgenomen aan winterguard wedstrijden in Wijchen, Almere en Leeuwarden waarbij de show Empowerment ieder contest met een hoger puntenaantal werd beloond. Tijdens de voorrondes in Eindhoven werd een tweede plaats behaald met 81,71 punten. Een krachtige en foutloze uitvoering van de show leverden een prachtig puntenaantal van 84,76 op en een eerste plaats. De show Empowerment gaat over de positie van vrouwen in de hedendaagse samenleving. Door middel van muziek, dans en bewegingen met verschillende attributen zoals rifles (houten geweren), sabres (metalen zwaarden) en vlaggen wordt het thema uitgebeeld. Intension wil met hun show Empowerment het gesprek op gang helpen en hopen dat er in de nabije toekomst samengewerkt worden aan gelijkheid tussen man en vrouw. (Foto: Jetty Bruinsma)