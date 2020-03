Succesvol weekend voor turners JTV Leek met goud voor Rick!

LEEK – Afgelopen weekend stond de 1/8 finale op het programma voor de turners van JTV Leek. Vroeg in de ochtend reisden Viktor Hogenberg en Milan Staelens af naar Waddinxveen, waar deze wedstrijd plaats vond. Viktor en Milan maakten hun debuut in de keuze oefenstof, dit betekent dat ze hun oefeningen zelf mochten samenstellen. Een grote en moeilijk stap maar ondanks dat wisten de jongens een goede wedstrijd te draaien. Viktor en Milan blonken vooral uit in hun moeilijkheid! Helaas moest Viktor op het laatste toestel, voltige, nog een val incasseren waardoor hij 8e werd. Milan wist een stabiele wedstrijd, zonder fouten, te turnen. Milan werd 2e!



Rick Fitzgerald mocht later op de dag zijn oefeningen tonen aan de jury. Ook Rick blonk uit in de moeilijkheid en wist ondanks de spanning, hele goede oefeningen te laten zien! Zelfs zo goed dat dit werd beloond met een gouden medaille!

De jongens van JTV Leek komen uit in de derde divisie. Zij hebben zichzelf goed op de kaart gezet en hebben laten zien hoe goed en netjes turnen moet. Alle jongens hebben zich geplaatst voor de kwart finale en na zo’n succesvol weekend is het voor Viktor, Milan en Rick zeker mogelijk om het NK te halen en daar wellicht een medaille te winnen!