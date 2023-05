Succesvolle boekpresentatie in De Winsinghhof

RODEN – ‘Break a leg’ is de titel van het boek dat zondag 30 april in De Winsinghhof gepresenteerd werd. De locatie is niet zomaar gekozen, het boek gaat namelijk grotendeels over dit theater. Bovendien is de auteur Jacob Frölich, directeur van Theater & Cinema de Winsinghhof.

Jacob geeft in dit boek een inkijkje in zijn (theater)wereld. ‘break a leg’ is een verzameling columns, die eerder in deze krant zijn gepubliceerd. Met een voorwoord van Tony Neef, schitterende foto’s van Alfred Oosterman, een mooie cover én vijf nog niet gepubliceerde columns, is dit een mooie ode geworden aan dit theater in Roden.

Het was een gezellige middag met een lekker volle theaterzaal. Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman interviewde Jacob. Een prettig gesprek waarin werd verteld hoe het boek tot stand is gekomen, leuke anekdotes kwamen voorbij, maar ook persoonlijke verhalen en hilarische situaties.

Na het interview was er een optreden door saxofoonquintet Opus 5, en natuurlijk een gezellige borrel (met signeersessie) in de foyer na afloop. Tony Neef, die het voorwoord schreef, ontving van Jacob het eerste boek.

Femke Liemburg over deze middag: “Een geweldig mooie middag. Jacob kan zo bevlogen vertellen over zijn belevenissen in en rondom het theater. Als je zo gepassioneerd met je vak bezig bent dan levert dat ook nog eens prachtige columns op. De bezoekers zijn tijdens de presentatie nieuwsgierig gemaakt en het boek verkocht na afloop als een warm broodje.” ‘Break a leg’ is verkrijgbaar aan de kassa van het theater maar uiteraard ook in Boekhandel Daan Nijman.