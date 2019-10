Succesvolle eerste editie ‘Roden kleedt aan’

RODEN – Het was een drukte van belang afgelopen zaterdag bij de ‘Roden kleedt aan’. De eerste fashionday, ontsproten uit een idee van de Zakenkring, trok veel bekijks. Het was ontzettend druk op de Albertsbaan, waar vele bezoekers genoten van een gevarieerde show. De organisatie hiervan lag in handen van Boev Productions. Een mooie aankleding (met ook een rode loper) maakte het een fraai geheel. Tussendoor waren er hapjes en drankjes geserveerd door Cruwijn, Bakkerij van Esch en ’t Vishuys. De deelnemende bedrijven waren JOY, Spandaw Mannen, Spandaw Mode, Intersport Superstore Roden, By Sesoen, Kampeerhal Roden, Molenkamp Schoenmode, GeWoon Anders en Podologiepraktijk Becht Presentaties van: De Vries XL, De Fiets, Marijke Bloemen en Cadeau, Oosterom Verlichting en Wonen. Etos verzorgde de make-up.