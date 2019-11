Succesvolle Pietentraining bij KV Noordenveld

RODEN – Afgelopen zaterdag organiseerde korfbalvereniging Noordenveld een speciale pietentraining. Maar liefst 35 kinderen wisten de weg naar Sporthal De Hullen te vinden. Daar moesten zij onder andere balancerend over balken, springend over matten, klimmend in de rekken en klauterend over toestellen pakjes bezorgen als ware pieten. Na een welverdiende pauze onder het genot van ranja, pepernoten en een schuimpje werd er afgesloten met een gezamenlijk spel waarin pakjes verzameld werden. Als klap op de pepernoot werden de kinderen daarna nog verrast met een bezoek van een echte piet. Na afloop gingen de kinderen met rode wangen en een mooi pietendiploma huiswaarts.