Summerproat niet heel zomers, maar wel geslaagd

Vrijwilligers Nienoord Spoorwegen winnen Leefbaarheidsprijs

LEEK/WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier organiseerde voor de tweede keer vorige week een Summerproat. Een informele bijeenkomst waar inwoners, bedrijven en organisaties uit de gemeente konden bijpraten met het college en gemeentebestuur. Omdat het weer minder zomers uitpakte dan verwacht kwam iedereen bijeen in het Nationaal Rijtuigenmuseum op Landgoed Nienoord. Daar werd ook de Leefbaarheidsprijs uitgereikt. De vrijwilligers van Nienoord Spoorwegen gingen er vandoor met de winst; de andere genomineerden Dorpsbelangen Lutjegast en de Carbidboys Zevenhuizen werden respectievelijk tweede en derde.

De Summerproat werd de eerste zomer van de gemeente Westerkwartier in het leven geroepen om de traditionele nieuwjaarsreceptie te vervangen. Het idee is om in een zomerse omgeving in de buitenlucht elkaar te ontmoeten. Het Hollandse weer gooide wat roet in het eten dit jaar en noopte de organisatie alsnog binnen in het Nationale Rijtuigmuseum de Summerproat neer te zetten. Ook Bigband & Zo en de Westerband die voor de muzikale opluistering zorgden, klommen daar het podium op. Buiten was wel het ontvangst waar burgemeester Ard van der Tuuk samen met wethouders Hielke Westra, Geertje Dijkstra, Bert Nederveen, Elly Pastoor en ook nog Agnes Schulting (gemeentesecretaris/algemeen directeur) en Eric Paré (directeur) handen stond te schudden. Wie bij dit gezelschap was aanbeland, was ook de graaf van Nienoord gepasseerd die in klederdracht en met veel plezier bezoekers de juiste weg wees.

Meerdere inwoners en organisaties gaven acte de présence. Ook een groot aantal raadsleden was aanwezig. In het welkomstwoord sprak Van der Tuuk veelvuldig over verbinding en trots. Woorden die ook van toepassing bleken op de genomineerden voor de leefbaarheidsprijs. Halverwege de avond reikte Van der Tuuk deze uit. Hij introduceerde de Carbidboys in Zevenhuizen als een club die elk jaar een plek creëert waar iedereen zich verenigt. ‘Er wordt elk jaar weer een dag gepland met dat immense erfgoed, maar ook ruimte voor andere festiviteiten en instructie voor de jeugd.’ Volgens Van der Tuuk is er door de inzet van de Carbidboys al jaren geen overlast in Zevenhuizen rond de jaarwisseling. De vrijwilligers van Nienoord Spoor werden geroemd als een club die ‘kennis van generatie op generatie overbrengt. Het gaat hier om zeventig personen in de leeftijd van 8 tot 80 jaar. Het mooie is: de kinderen van toen zijn de opa’s en oma’s die nu met hun kleinkinderen weer in de treinen stappen. En zo is de cirkel weer rond.’ Als laatste introduceerde hij Dorpsbelangen Lutjegast. ‘Waar een klein dorp groot in kan zijn’, aldus Van der Tuuk. ‘Eerst ontwikkelde deze vereniging het masterplan ‘Ontdek Lutjegast en de wereld van Abel Tasman’ en de laatste jaren is er ook hard gewerkt aan De Groene Dorpsplaats, een speel- en ontmoetingsplek.’

Uiteindelijk gingen de vrijwilligers van Nienoord Spoor ervandoor met de Leefbaarheidsprijs. Zij wonnen daarmee 500 euro. Coördinator Ronald Smits nam de prijs verrast in ontvangst. Hij verraste op zijn beurt Ard van der Tuuk met een treinkaartje, aangezien deze nog nooit een ritje had gemaakt in één van de treinen op Nienoord. ‘Grandioos!’, bracht Smits uit. Hij had nog geen directe bestemming voor het geldbedrag, maar: ‘we hebben zoveel projecten onder handen, hier vinden we altijd een goede bestemming voor.’ Het stukje waardering kwam binnen. ‘Als zestig jaar hebben we zonder dat iemand het ziet, gezorgd dat de trein hier rijdt. Kinderen kunnen vanaf tien jaar beginnen als conducteur en doorgroeien naar machinist. Als je het over trouw hebt: veel van onze leden zijn langer dan dertig jaar vrijwilliger voor Nienoord Spoor.’ De komende periode wil de club graag werken aan meer zichtbaarheid. ‘We willen ook meer aandacht voor de cultuur-historische kant van wat wij doen. We werken bijvoorbeeld niet voor niks met stoomlocomotieven. Hoe mooi zou het zijn om de kinderen die het park bezoeken mee te geven hoe zo’n stoomlocomotief werkt en een stukje geschiedenis te vertellen.’

De ‘verliezers’ bleven niet met lege handen achter. Dorpsbelangen Lutjegast werd door de anoniemen jury tot tweede benoemd en won daarmee 300 euro. Bestuursleden Betty Schippers en Jan Eilander toonden zich blij verrast met de waardering die werd uitgesproken. ‘Dat is best wel leuk om te horen’, aldus Schippers. Ze hadden ook nog geen concrete besteding in gedachten voor het geldbedrag. ‘We hebben heel veel van onze plannen kunnen realiseren, dus we moeten nog zien wat we nu gaan doen. De waterspeelplaats is net aangelegd, de krokodil moet nog wel het water in. En we willen proberen de boomgaard uit te breiden.’ De projecten worden echt door het dorp gedragen. ‘Veel inwoners zijn hartstikke blij met de Groene Dorpsplaats.’

De Carbidboys uit Zevenhuizen kregen voor hun derde plaats een geldbedrag van 200 euro. Ook zij hadden nog geen concrete besteding voor ogen, maar ze gaven wel aan dat hun evenement blijft groeien. ‘We trekken zo’n 2000 bezoekers over de hele dag. Nu al hebben we 5 à 6 artiesten gepland en dat blijft maar groeien’, aldus Ruurd van der Veen. Sinds 1995 zet de club zich in om het dorp een fantastische laatste dag van het jaar te bezorgen. Ze werden voorgedragen door Dorpsbelangen Zevenhuizen en dat werd enorm gewaardeerd. ‘Leuk dat ook gezien wordt dat je het voor het dorp doet. Samen het jaar afsluiten; het is hartstikke gezellig.’ Wonderlijk genoeg sloot de speech van Van der Tuuk perfect aan op de activiteiten van de Carbidboys. Hij sloot af met een ‘Veul haail en zegen.