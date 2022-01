Sun & Beauty Lounge wordt Sunsation

RODEN – Menig zonliefhebber zal het zijn opgevallen: in de zonnestudio aan de Kanaalstraat wordt hard gewerkt. De zaak is tijdelijk gesloten voor een grondige verbouwing, vertelt eigenaar John Paul Veuger. ‘Klanten kennen de zonnestudio straks niet meer terug, we werken aan een compleet nieuwe look en feel.’ De studio telt vijf kwalitatief hoogwaardige zonnebanken en ergoliners. De ondernemer is nog op zoek naar ZZP’ers in de beautybranche. Hij heeft vier ruimtes te huur aan de Kanaalstraat. ‘We zijn onder andere op zoek naar een wenkbrauw- en wimperspecialist, een kapper, pedicure, een filler/botoxspecialist, nagelstylist of iemand die gespecialiseerd is in het zetten van permanente make-up. Wie interesse heeft kan mij mailen of bellen: j.p.veuger@outlook.com, 06-83536296. ‘Vanaf 1 februari zijn we weer open. Dan zullen er nog een paar punten op de i moeten, maar klanten kunnen alvast gebruik maken van de zonnestudio. Ook presenteren we dan onze nieuwe naam: Sunsation! We zijn te volgen op onze social media kanalen: www.facebook.com/SunAndBeautyLoungeRoden en op Insta: sun_beauty_lounge. Binnenkort is ook de nieuwe website online.’