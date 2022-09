Super geslaagd Knights softbal mixtoernooi

LEEK – Zaterdag 27 augustus was het dan weer zover: het jaarlijkse softbal mix toernooi BSC Knights in het laatste weekend van de schoolvakantie. De 9 deelnemende teams met namen als ‘L-Leek Dodgers’, ‘de Zweetbandjes’, ‘Oostindie’, ‘Mix’, ‘Flowerpower’, ‘de Zeven Heuveltjes’, ‘de Vijf Stakkers’, ‘Dominoids’ en ook ‘OKND’ deden weer hun uiterste best. Deze dag staat sportiviteit, gezelligheid en heel veel plezier bovenaan. Winnen is leuk, maar is niet het belangrijkste deze dag. Een extra feestelijke editie, want ook het nieuwe logo werd officieel onthuld.

De oud leden van OKND ( Old Knights Never Die ) hadden dit jaar wat versterking van jongere oud leden, anders waren ze bang weggespeeld te worden. Alle teams waren leuk uitgedost. Er was immers een aardigheidje te winnen voor het best verklede team. Na een moeilijke beslissing werd het team ‘Dominoids’ de winnaar en kreeg een mand met gezellige gadgets. De dag werd afgesloten met een barbecue en een drankje. De sterke verhalen van vroeger werden steeds sterker naarmate de avond vorderde. In de 35 jaar dat de club bestaat is er natuurlijk best wel het een en ander te vertellen. De voorzitter complimenteerde alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt deze dag tot een succes te maken. Een kleine club als BSC Knights kan niet zonder vrijwilligers. Op zondag 28 augustus speelden de senioren van BSC Knights een wedstrijd honkbal tegen junioren ’88.

Het was ook op deze zondag gezellig druk op het veld. Junioren ’88 wonnen na 2 uur spelen uiteindelijk met 6 – 2. Wie geïnteresseerd is in de honk- of softbalsport kan contact opnemen met secretaris@knightsleek.nl