Super geslaagde plukdag op de CazemierBoerderij

TOLBERT – Op 22 oktober, de laatste zaterdag van de herfstvakantie, hebben 12 kinderen een prachtige middag gehad op de CazemierBoerderij. Het thema was ‘Oktober plukmaand, pluk je mee?

Met een echte oude bokkenkar (zonder bok, zelf trekken) gingen ze op het erf van de eeuwenoude boerderij van alles verzamelen dat nodig was voor het herfststuk dat ze gingen maken. Wat vonden ze? Besjes, bloemen, appeltjes, peertjes, walnoten én voederbieten in de moestuin.

Met deze buit gingen ze aan de slag. Op een uitgeholde voederbiet werden de mooiste stukken én lampionnen gemaakt, soms stiekem een beetje geholpen door Thea van der Laan en Rineke van Bemmel, de organisatoren van deze activiteit. Ook de ouders en grootouders hielpen mee. Alles gebeurde buiten in de natuur. Na de pauze met limonade en een roze koek, werd de route van ‘Het bijenvolkje’ met woordgrapjes over bijen en informatie over het leven van dit nijvere volkje gedaan. Niet alleen de kinderen waren super tevreden, ook de ouders en opa’s en oma’s waren enthousiast. De CazemierBoerderij heeft er in ieder geval weer een aantal fans bij.