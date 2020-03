Supermarkten voeren deurbeleid

REGIO – Supermarkten en drogisterijen schroeven de maatregelen tegen het coronavirus op. Klanten worden geteld bij binnenkomst. Vanaf nu mag er maar één klant per 10 vierkante meter zijn. Het gebruik van een winkelwagen, bij kleinere supers een winkelmand, is verplicht. Ook als mensen maar 1 artikel nodig hebben.

Dat betekent dat er in een supermarkt van 1000 vierkante meter maximaal 100 klanten mogen zijn. De branche neemt de maatregelen naar aanleiding van het besluit van het kabinet. Die voert strengere regels in om het coronavirus onder controle te krijgen. Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om via een noodverordening winkels per dirtect te sluiten als zij vinden dat er een gegronde reden voor is.