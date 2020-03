Supermarkten Westerkwartier mogen tijdelijk op zondag open

STREEK – Met ingang vanaf zondag mogen de supermarkten in het Westerkwartier als ze dat willen van 8.00 tot 20.00 uur open. Vanwege het coronavirus wijkt de gemeente af van de gebruikelijke openingstijden gedurende deze periode van bijzondere omstandigheden. Het tijdelijk verruimen van de openingstijden op zondag leidt tot meer mogelijkheden voor het spreiden van klanten in supermarkten. Deze maatregel zorgt voor minder besmettingsgevaar voor supermarktbezoekers. Door een ruimere winkelopenstelling worden wachtrijen binnen of buiten de supermarkt zoveel mogelijk voorkomen. Ook geeft het meer ruimte in de bevoorradingsmogelijkheden van de winkels. De gemeente geeft ook aan wanneer deze tijdelijke situatie weer opgeheven wordt.