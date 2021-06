Survivalbaan in Boerakker is klaar voor gebruik

BOERAKKER – Op het sportterrein van Boerakker is een compleet nieuwe, permanente survivalbaan gerealiseerd waarin alle mogelijke variaties die de survivalsport zo aantrekkelijk maken aanwezig zijn. De baan is ontworpen door een lid van de survivalvereniging Survival4All in Boerakker en in een maand tijd gebouwd door de leden van deze vereniging.

De vereniging Survival4All Boerakker bestaat al twintig jaar en is aangesloten bij de Survivalbond Nederland, waar de leden ook gelijk verzekerd zijn. Daarnaast wordt al meer dan 25 jaar ieder jaar in oktober een survivalrun georganiseerd in het dorp. Survival is een landelijk stevig groeiende sport en het aantal deelnemers bij de wedstrijden neemt gestaag toe. In 2019 telde de survivalrun in Boerakker maar liefst 1300 deelnemers en tijdens de voorafgaande scholierenrun waren ongeveer 800 kinderen actief.

‘Survivalsport vraagt lef en doorzettingsvermogen en is daarmee erg goed voor de algemene ontwikkeling, conditie, krachtopbouw en behendigheid,’ geeft een woordvoerder van de vereniging aan. ‘Het is een sport die iedereen kan leren en daardoor zie je ook bij wedstrijden sporters op alle niveaus. Vanzelfsprekend hebben wij ook trainingsgroepen voor beginnende sporters, jeugd, recreanten en gevorderden.’

Wie geïnteresseerd is om mee te doen kan zich aanmelden voor twee proeflessen via www.survival4all.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over de vereniging.