Survivalrun Boerakker viert 25-jarig jubileum

In the sportlight

BOERAKKER – Wat 25 jaar geleden begon als noviteit, is hedendaags een absoluut begrip in het Westerkwartier en zelfs ver daar buiten. De Survivalrun in Boerakker trekt ieder jaar weer vele sportievelingen naar het pittoreske dorp. De Krant blikt vast vooruit op deze prachtige jubileumeditie.

Boerakker is een plaats aan de A7, tussen Groningen en Drachten. Verscholen achter het groen en geborgen tussen landerijen ligt dit mooie dorp. Eén keer per jaar zijn er twee grote evenementen, te weten de Westerkwartier Kidsrun en de Survivalrun Boerakker. Evenementen die niet alleen het hardlopen betreft, maar ook het nemen van hindernissen. Droog blijven valt ook niet mee omdat sommige hindernissen een waterelement hebben. Ook zijn er weer twee grote kranen in het dorp aanwezig waar de bouwploeg een mooie constructie aan heeft gemaakt waarbij kracht, souplesse en slimheid van belang zijn.

Op zaterdag 12 oktober zal de Boerakker Survivalrun plaatsvinden. Er is door de bouwploegen weer een geweldig mooi parcours uitgezet, met uitdagende hindernissen. Behendigheid, motoriek en souplesse zijn hier van belang, evenals natuurlijk een goede conditie. Diverse klassen zullen het parcours gaan bedwingen. Recreanten, jeugdklasse, ouder en kind maar ook bedrijventeams zullen in eerste instantie de strijd met zichzelf aangaan om het parcours met goed gevolg uit te voeren. Iedere deelnemer start met een bandje en wanneer het niet lukt om een hindernis te bedwingen, dan moet men het bandje afgeven aan de vrijwilliger die bij de betreffende hindernis staat. Dat is natuurlijk niet fijn, finishen zonder bandje. Alles wordt er in het werk gesteld door de deelnemers om dat te voorkomen. Eén ding is zeker: de strijd tegen de elementen belooft weer een hoop spektakel.

Op het start- en finishterrein zullen via een groot scherm beelden van de run worden getoond. Ook de uitslagen zult u hierop vinden. Er is zelfs een drone die mooie beelden zal maken die live op het scherm getoond zullen worden. Natuurlijk zal de speaker alles voorzien van aanvullende informatie en de bekende interviews. Voor de mensen die de route willen fietsen zijn er gratis plattegronden met de fietsroute te verkrijgen.

Het is uiteraard te hopen dat de weergoden Boerakker goed gezind zijn. Iedere editie is op zich al zwaar, maar hevige regenval zou het allemaal nog zwaarder kunnen maken, weet ook de organisatie. In 2017 was er een bijna helse editie met veel regen, wat het allemaal weer een stuk lastiger maakt.

Vrijwilligers

Geen evenement zonder vrijwilligers. Honderden sporters, betekent ook honderden vrijwilligers. Zo’n 250 man zullen weer belangrijke rollen vervullen. Neem nu het aanwijzingen geven bij hindernissen, het regelen van het verkeer, de catering, het ontvangen van de sporters en het opruimen aan het einde van de dag. Hulde aan al deze vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de Survivalrun Boerakker een succes wordt. Overigens kan de organisatie altijd nog extra handen gebruiken. Wie in de toekomst eens wil helpen, kan kijken op www.survivalrunboerakker.nl. Kijk ook op deze site voor alle actuele informatie, de starttijden, uitslagen, het parcours en het wedstrijdreglement.

Wat: Survivalrun Boerakker

Wanneer: zaterdag 12 oktober

Info: www.survivalrunboerakker.nl.