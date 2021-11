Suzanne Mol (39) uit Roden start crowdfundactie voor behandeling niet-aangeboren hersenletsel

‘Ik heb een gezin dat mij nodig heeft’

RODEN – Een val van haar racefiets in 2018 veranderde haar leven voorgoed. Wat eerst een zware hersenschudding leek, bleek niet-aangeboren hersenletsel. De gevolgen ondervindt ze nog elke dag. Suzanne Mol (39) uit Roden kan prikkels niet goed verwerken, is veel moe en ze is daarom volledig arbeidsongeschikt verklaard. Toch kijkt de jonge moeder vooruit. Met een medische behandeling in Utah wil ze haar toekomst tegemoet gaan. Ze vraagt daarbij hulp aan donateurs.

In Nederland bestaat de behandeling van niet-aangeboren hersenletsel uit ‘leren leven met..’. Suzanne heeft haar leven als jonge ambitieuze en sportieve moeder drastisch moeten omgooien om met haar beperking te kunnen omgaan. Ze probeert overprikkeling te voorkomen, rust veel en moest stoppen met werken.

In de Verenigde Staten is echter behandeling wel mogelijk, weet Suzanne. “De kliniek Cognitive FX in Provo, Utah, heeft een baanbrekende, vernieuwende en unieke behandelmethode, de EPIC Treatment, ontwikkeld die nergens anders ter wereld op deze manier wordt toegepast. Ze boeken duizelingwekkende successen. Op dit moment zijn er al meer dan 1000 mensen met succes behandeld. Bij 95% werd resultaat behaald en de gemiddelde verbetering van de klachten bij de patiënten is maar liefst 75%, vertelt Suzanne enthousiast. Ook revalidanten uit Nederland gingen er heen en kwamen terug met positieve ervaringen.

De Hersenstichting is begonnen de behandeling te onderzoeken, waaraan Suzanne hopelijk kan deelnemen. Maar Suzanne wil daar eigenlijk niet op wachten. “Mocht het al ooit tot een soortgelijke behandeling in Nederland komen, dan zijn we jaren verder. En ik leef nú met hersenletsel. Ik heb een gezin dat mij nodig heeft. Ik wil niet wachten op een mogelijke behandeling in Nederland. Ik wil naar Cognitive FX.”

De behandeling is intensief en kostbaar; ongeveer 16.000 euro. Daarom starten Suzanne en haar man Erik Baas een crowdfundingsactie. “We hebben dit geld namelijk niet. Ik zou zo graag een iets beter belastbaar brein hebben. Dan kan ik weer de persoon zijn, die ik wil zijn. Dan kan ik weer er weer meer zijn voor mijn echtgenoot en kinderen en een bijdrage leveren aan de maatschappij.” Eke donatie, klein en groot, is van harte welkom. Wie wil doneren kan naar: https://gofund.me/2d14de80 . Op sociale media laten Suzanne en Erik weten hoe het met ze gaat.