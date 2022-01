SV Marum en Wim Bakering beginnen samen aan de tweede helft

MARUM- Wim Bakering is de nieuwe hoofdtrainer van SV Marum. De ervaren oefenmeester, die bij Peize, VKW, Roden, Achilles 1894 en Gomos zijn sporen verdiende, begint per 1 januari 2022 aan zijn klus bij de Marummers. Bakering volgt hiermee Johan Pitstra op, die vroegtijdig het Marumse verliet. ‘Marum heeft een jonge, zeer talentvolle selectie en de groep is ambitieus. Ik heb er enorm veel zin in om samen met de spelers en de staf het maximale eruit te halen in het resterende deel van het seizoen’, aldus een enthousiaste Bakering.

‘We zijn erg blij de met de aanstelling van Wim Bakering. Het is gelukt om in korte tijd een trainer te vinden die veel ervaring heeft, succesvol is geweest en goed lijkt te passen bij onze selectie en vereniging’, zegt André Boezerooy namens SV Marum. SV Marum en Bakering gaan een overeenkomst aan voor de rest van het lopende seizoen. In januari begint de club aan de zoektocht naar een trainer voor het seizoen 2022/2023