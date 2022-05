SV Marum vanaf 1 mei rookvrij

MARUM – SV Marum is vanaf 1 mei rookvrij. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. Veel kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd door op onze sportvereniging. Daarom vraagt het bestuur van SV Marum aan iedereen die op het sportterrein komt voortaan het terrein rookvrij te houden om kinderen het goede voorbeeld te geven. Hiermee wil de vereniging de kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken.

Iedereen is en blijft welkom op de vereniging, ook rokers! Wel vraagt de club rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. De entree en plekken binnen het sportterrein, zoals langs de lijn, voor de kantine en het terras zijn rookvrij. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers, leiders en ouders. Een rookvrij sportterrein draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.