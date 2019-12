Swinging Poolster

NIEUW-RODEN – The most wonderfull time of the year op de Poolster in Nieuw-Roden! Daar werd even flink uitgepakt voor het kerstfeest. De muziekschool van Drenthe beschikt over een eigen schoolkoor die voor de gelegenheid prachtige kerstnummers had ingestudeerd. Op het plein was het ook swingen geblazen. Daar speelde een ouderband kerstmuziek. Om 17:00 kon iedereen aanschuiven voor de kerstdis. Ook de enorme boom van de Poolster was een opvallende verschijning. Die hing namelijk vol 3d-geprinte versiering. Een dingetje van groep 8, die de spullen maakte in samenwerking met het Fablab. U raadt het; het bleef nog lang gezellig in Nieuw-Roden.