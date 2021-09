SWS de Schans bestaat 5 jaar

EEN – Het is alweer vijf jaar geleden dat samenwerkingsschool De Schans in Een officieel is geopend. Op 16 september 2016 zijn de leerlingen en de leerkrachten van beide voormalige dorpsscholen samen begonnen in een mooi nieuw gebouw. Inmiddels is er een school met ongeveer 90 leerlingen uit Een en omliggende dorpen met een team dat samen een school vormt om trots op te zijn.

Om het jubileum te vieren is buiten gestart met een feestelijk versierde school en verklede kinderen, die samen een speciaal gemaakt feestlied zongen. Daarna was er een leuke foto-bingospeurtocht door het dorp, waarbij de leerlingen 50 foto’s zochten die in de afgelopen 5 jaar werden gemaakt. Na afloop was er een gezonde traktatie en een ‘Schanstaartje’, waarna de Magic Show groot en klein vermaakte met een interactief goochelprogramma. Na de heerlijke lunch volgden alle groepen afwisselend een djembéworkshop en konden de leerlingen zich vermaken met een springkussen en stormbaan. De feestdag werd afgesloten met een djembévoorstelling voor de ouders, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen.