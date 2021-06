’t Hoge Holt gaat voor ANWB Verkeersplein

‘Onze leerlingen zijn praktisch ingesteld, dan is zo’n verkeersplein ontzettend fijn’

RODEN – Momenteel bestaat een groot deel van het schoolplein van SBO ’t Hoge Holt in Roden nog uit grijze stenen, maar als het aan de school ligt komt daar binnenkort verandering in. ’t Hoge Holt doet namelijk mee aan een wedstrijd van de ANWB, waarmee zij een Verkeersplein kan winnen.

Het Verkeersplein bestaat onder andere uit een rotonde, zebrapaden en verkeersborden waarmee basisschoolleerlingen van groep één tot en met acht in een veilige omgeving ervaring op kunnen doen met verschillende verkeerssituaties. In totaal maken meer dan 300 scholen kans op één van de twaalf verkeerspleinen. Per provincie wordt uiteindelijk één winnaar aangewezen.

Leerkrachten Marie de Winter en Rika Huizenga van SBO ’t Hoge Holt in Roden zijn blij verrast door de nominatie voor het ANWB Verkeersplein. Zij raakten enthousiast door een tip van een collega. ‘Ik zag dat in de meivakantie en heb meteen de motivatie ingevuld waarom wij zo’n verkeersplein willen, maar ik had toen niet door dat het een wedstrijd was met stemmen en dergelijke. Ik dacht dat het een gewone winactie was,’ lacht Huizenga. ‘We wilden al heel lang zoiets,’ vult De Winter aan. ‘Vorig jaar hebben we al een natuurpad aangelegd. Nu hebben we nog een leeg stuk op het plein aan de kant van de Zulthereschweg, met alleen maar stenen. Daar zouden we graag het verkeersplein realiseren.’

’t Hoge Holt heeft als school voor speciaal onderwijs een streekfunctie, waardoor leerlingen vaak met een busje naar school komen. Daardoor nemen zij minder deel aan het verkeer en doen zij weinig ervaring op als verkeersdeelnemer. In de buurt van de school zijn weliswaar een paar rotondes, maar met verkeerslichten komen de leerlingen ook nauwelijks in aanraking. Ook konden leerlingen van ’t Hoge Holt zich vaak minder goed voorbereiden op het praktijkonderdeel van het verkeersexamen, doordat zij in Roden geen fiets tot hun beschikking hadden. De Winter en Huizinga zien dan ook alleen maar voordelen van het ANWB Verkeersplein. ‘Een plein met fietspaden, rotondes, kruisingen en verkeersborden zou voor ons een uitkomst zijn. Zo kunnen we spelenderwijs beginnen met verkeersles in de pauzes en de lessen voor de hele school.’

Het verkeersplein biedt nog andere voordelen voor de school. Zo betekent het een verfraaiing van het schoolplein. Leerlingen uit de lagere klassen gebruiken het lege stuk schoolplein nu al om te spelen met kinderfietsjes en stepjes. ‘Die kunnen we ook wer gebruiken op het verkeersplein,’ merkt De Winter op. ‘Maar ook lopend kun je er gebruik van maken, want er komen ook zebrapaden.’ Een voordeel van het verkeersplein is ook dat de lessen er actiever en praktischer door worden. ‘Nu werken we tijdens de verkeersles vooral met het digibord en plaatjes, maar met een plein kun je ook praktischer aan de slag,’ aldus De Winter. Haar collega Huizenga vult aan: ‘Onze leerlingen zijn meer praktisch ingesteld, dan is zo’n verkeersplein ontzettend fijn.’ Ook zien de docenten mogelijkheden om de sociale vaardigheden te verbeteren met het verkeersplein: ‘Bovenbouwleerlingen kunnen bijvoorbeeld de kinderen in de onderbouw helpen.’

Tot 10 juni kan iedereen stemmen via www.anwb.nl/verkeersplein. De scholen met de meeste stemmen komen in de provinciale top drie terecht. Uit deze top drie kiest de Adviescommissie van het ANWB Fonds de uiteindelijke winnaars. Behalve ’t Hoge Holt zijn ook OBS Nijenoert in Leek en ’t Sterrenpad in Nuis in de race voor een ANWB Verkeersplein. Bij winst wordt het verkeersplein tussen 5 juli en 10 september aangelegd.