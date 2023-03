’T Paiser Vermoak speelt ‘Testament van de Lach’

PEIZE – ‘Testament van de lach’ gaat over oma Geertje die net zo arm is als Job. Ze komt maar net rond van haar pensioen. Buurman Arie zit in hetzelfde schuitje en iedereen is hiervan op de hoogte. De achternichtjes van oma Geertje, Betje en Sara denken dat er wel degelijk wat te halen valt als zij de financiën van Geertje in handen krijgen. Dit loopt natuurlijk niet als gepland met komische taferelen tot gevolg. Het stuk is goed ontvangen, alle avonden waren zo goed als uitverkocht. De komische klucht zorgde voor een hoop hilariteit in de zaal.