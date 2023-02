’t Paiser Vermoak speelt ‘Testament van de lach’

PEIZE – Toneelvereniging ’t Paiser Vermoak staat na twee jaar niet gespeeld te hebben eindelijk weer op de planken met het stuk Testament van de lach, een blijspel in 3 bedrijven.

Het stuk gaat over oma Geertje, die eigenlijk zo arm is als Job en zich net kan redden van haar klein pensioentje. Haar buurman Arie zit in dezelfde positie en een ieder is er van op de hoogte. Toch denken een paar achternichtjes, Betje en Sara, dat er een heleboel valt te halen als zij eenmaal de financiën doen van tante Geertje. Dit loopt natuurlijk al gauw in de gaten met allerlei komische taferelen als gevolg. De toneeluitvoeringen zijn op vrijdag 10 maart om 20.00 uur, zaterdag 11 maart om 20.00 uur en op zondag 12 maart om 14.30 uur in café Ensing. Aansluitend aan deze laatste uitvoering is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een stamppotbuffet. Kaartverkoop is op dinsdag 14 februari om 19.00 bij café Ensing. Op de foto boven van links naar rechts: Jan Huberts, Joop Bakker, Henk Gritter en Henk Geukes. Onder: Harmanna Geersing, Pieta van der Klei, Tineke Geersing, Gerda Bezema, Rianne Mensinga en Lenie Been.