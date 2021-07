’t Spectrum trommelt het jaar uit

PEIZE – Onder de stralende zon trommelden alle leerlingen van basisschool ’t Spectrum afgelopen vrijdag met veel kabaal het schooljaar uit. Het was de afsluiting van een feestelijke dag, waarbij veel leerlingen, juffen en meesters verkleed op school kwamen, het schoolplein was versierd en er allerlei leuke activiteiten plaatsvonden. Zo was er een vossenjacht in het bosplan van Peize, waarbij voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie ouders als begeleider fungeerden. Tussendoor kregen de leerlingen een ijsje en na afloop was er patat.

Daarna was het tijd om te trommelen op emmers onder leiding van Mark Wester. ‘Dat was ontzettend leuk,’ aldus directeur Claudia van der Wal. ‘Mark had heel leuke muziek, variërend van ‘We will rock you’ tot de Snollebollekes. De leerlingen deden allerlei oefeningen, zoals hoofd, knie en teen met emmers. Ze moesten met de stokken zwaaien of bepaalde ritmes drummen. Dat was erg leuk om te zien. Het ging heel goed.’