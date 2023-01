’t Trefpunt in Marum steunt ook dit jaar weer volop goede doelen

‘De donaties worden zeker niet alleen aan kerkelijke doelen gegeven’

Kringloopwinkel ’t Trefpunt in Marum heeft weer een goed jaar achter de rug. Sinds jaar en dag zorgen vrijwilligers ervoor dat de opbrengsten van de winkel bij goede doelen terechtkomen. In de loop der jaren is er flink wat geld over de toonbank gegaan, getuige het enorme aantal donaties. Janneke van Kammen, coördinator van de kringloopwinkel, vertelt: ‘Ik denk dat we jaarlijks gemiddeld wel zo’n 25.000 euro aan goede doelen kunnen doneren. Van de rest wat we binnenhalen betalen we de vaste lasten. We maken gebruik van de pastorie van de kerk en gelukkig zijn ze heel schappelijk; als we een slechter jaar hebben, betalen we ook minder huur.’

Goede doelen worden zorgvuldig uitgekozen. ‘We hebben een lijst hangen, waar de vrijwilligers een goed doel op kunnen schrijven. En die bespreken we dan. Goede doelen kunnen zichzelf ook aanmelden. De donaties worden zeker niet alleen aan kerkelijke doelen gegeven. Ook krijgen sommige organisaties vaker een donatie.’

Van Handwerkers voor een goed doel, tot de World Servants, en van de Voedselbank tot de MaRun, allerlei goede doelen passeren de revue. ‘Sommige goede doelen komen elk jaar terug, zoals de Schoenendoosactie. Bij deze actie kunnen kinderen een schoenendoos vullen met mooie en leuke spullen die naar kinderen in arme landen gaan.’

Janneke heeft niet te klagen over het aantal vrijwilligers. ‘We zitten sowieso al met zijn zessen in de werkgroep, daarnaast hebben we ook 34 vrijwilligers. En daar komen steeds meer jongeren bij. Opmerkelijk en hartstikke leuk natuurlijk.’

Grote spullen worden er niet verkocht. ‘Daar hebben we geen ruimte voor. Wat we vooral verkopen is serviesgoed, huisraad, kleding, leuke hebbedingetjes, pannen, kookspullen, dat soort dingen. Natuurlijk zou den we best meer ruimte willen hebben, maar dat is er nu eenmaal niet. En we zijn ook echt blij met deze plek.’

De ingebrachte spullen worden streng geselecteerd. ‘Alles wordt goed bekeken en schoongemaakt, voordat het in de winkel komt. Rommel willen we niet, dat wordt afval. En dat betekent dat we het naar de stort moeten brengen, waar we voor moeten betalen. En dat geld kunnen we niet weggeven. De inbreng is op zaterdag, maar er kan ook op maandagen ingebracht worden.’

Door kleine prijsjes te hanteren loopt de winkel erg goed. ‘Ik denk wel eens: moeten we geen hogere prijzen vragen? Maar aan de andere kant zijn de spullen snel weg en kunnen we weer mooie andere spullen neerzetten. We hadden 19 november een kerstfair, die enorm goed werd bezocht. Alleen de fair leverde al zo’n 1000 euro op. De winkel was ook open, die leverde nog eens 350 euro op. Op één dag genoeg verdiend voor een goed doel!’

Lof krijgt de kringloopwinkel ook: ‘Een tijdje geleden kwamen er mensen kijken die de kringlopen bij langs gaan om te zien wat er beter kan. We kregen vijf van de vijf sterren! We scoorden heel goed op netheid en vriendelijkheid. En die score zegt precies waar we voor staan.’