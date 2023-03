’t Trefpunt maakt opnieuw veel mensen blij

MARUM –Het gaat lekker met ’t Trefpunt in Marum. Steeds meer mensen weten de kringloopwinkel te vinden. De opruiming van de winterkleding is inmiddels begonnen en gaat voor een euro per stuk de deur uit. Dat geldt ook voor alle schoenen, laarzen en tassen. De opbrengsten verdeelt ‘t Trefpunt als altijd onder goede doelen. Giro 555 heeft een gift van 2000 euro gekregen voor de schrijnende omstandigheden in Turkije en Syrië. Voedselbank Westerkwartier heeft een gift gekregen van 1000 euro. Afgelopen week is ‘t Trefpunt bij bewoners van stichting de Zijlen aan het synagogeplein in Leek geweest. Met een doel: na koffie met de bewoners en begeleiding kwam de cheque uit de tas tevoorschijn. Maar liefst 1000 euro voor ontspanningsdoeleinden op het dakterras. Deze werd met open armen ontvangen, waarna er gelijk gebrainstormd werd wat ze zouden willen aanschaffen. Ideeën zat. Van een luie stoel naar een tafeltennistafel of een picknicktafel. Een bewoner zag een jacuzzi wel zitten. Sinterklaas is allang het land uit, maar ’t Trefpunt neemt zijn honneurs waar!