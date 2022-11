’t Winkeltje in De Hullen weer open!

RODEN – Na vier maanden gesloten deuren is ’t Winkeltje in zorgcentrum De Hullen weer open! Toen Alie Slotema na maar liefst 25 jaar een punt zette als vaste bemanning van de winkel van sinkel in het zorgcentrum, bleven de deuren tot grote teleurstelling van bewoners dicht. Daar kwam afgelopen dinsdag verandering in. Dina Jansen van Jorksveld en Jellie Pater Riemersma gaan de winkel runnen. Geen onbekende van de bewoners van De Hullen, want Dina werkt nog steeds in het zorgcentrum en Jellie heeft er jarenlang gewerkt. Zorgmanager Lydia Salomons is blij met het initiatief van de dames. De behoefte van de bewoners om even te ‘winkelen’ is groot, weet ze. ‘Zelf even een bezoekje brengen aan de winkel, zelf spullen kopen, draagt bij aan de zelfredzaamheid.’ Aan Jan Willem Slotema (echtgenoot van Alie, red.) de eer om het lint door te knippen en ’t Winkeltje ‘open’ te verklaren. Hij droeg hoogstpersoonlijk het stokje, heel symbolisch met twee takken, over aan Jellie en Dina. Kunnen bewoners zich eindelijk weer te goed doen aan bitterkoekjes, rollen King pepermunt, koffie, thee, wenskaarten of gewoon een gezellig praatje! De winkel is open op dinsdag en vrijdag van 14:00 tot 15:30 uur.