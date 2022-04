Taallessen voor Oekraïense vluchtelingen in Langewold

Laskavo prosymo: welkom!

RODEN – Deze week gingen in Hotel Langewold de eerste lessen Nederlands van start. Op dit moment worden er nog vrijwilligers gezocht die in Hotel Langelwold Nederlandse les aan vluchtelingen willen geven. Adri Carmio is coördinator van het Taalhuis van de bibliotheek in Noordenveld en zij organiseert in samenwerking met Welzijn in Noordenveld de taallessen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. ‘Al eerder hebben we lessen gegeven in de Scheepstraschool in samenwerking met Welzijn in Noordenveld. Door de hoge opkomst van de vluchtelingen zijn we nu ook overgestapt naar het geven van lessen op deze locatie.’

De Oekraïense vluchtelingen konden niet wachten om de eerste Nederlandse woorden te leren. Een groep van zo’n 20 vluchtelingen verzamelden zich in een zaal voor in het hotel. Omdat de groep steeds groter werd, moesten er extra tafels en stoelen worden opgetrommeld. Dus de eerste Nederlandse woorden die ze leerden waren ‘tafel’ en ‘stoel’. De aanwezige heren in het gezelschap boden snel aan om te helpen sjouwen. Nadat iedereen voorzien was van een plek volgde een voorstelronde. Adri heette iedereen persoonlijk welkom. Ze kreeg een vrolijke ‘laskavo prosymo’ terug, welkom in het Oekraïens. De zevenjarige Nikita was de jongste van de groep. Moeiteloos sprak hij ‘mijn naam is Nikita uit’. Vervolgens gingen de Oekraïners in kleine groepjes met behulp van een boekje aan de slag met de Nederlandse taal.

De lessen worden gegeven samen met een aantal vrijwilligers. Wekelijks willen we op de maandagochtend hen de Nederlandse taal beter leren laten kennen. Als vrijwilligers zich daartoe voelen aangetrokken, graag. We gebruiken hiervoor een speciale methodiek en de lezen vinden vooral in kleine groepjes of individueel plaat.’ Dat kan naar adricarmio-volny@alfacollege.nl of even bellen met 06 1818 7546.