Taart en bloemen voor 100-jarige Hiltje Veninga-van Dijk

NORG – Ze hoeft niet zo nodig in de belangstelling te staan, maar Hiltje Veninga-van Dijk genoot afgelopen woensdag 15 september wel met volle teugen van haar honderdste verjaardag. Op de vraag hoe het voelt als je honderd bent, antwoordde Veninga-van Dijk nuchter: ‘Net zo goed als gisteren.’ Toch vond ze het prachtig dat haar 97-jarige zusje aanwezig was om deze bijzondere mijlpaal te vieren en ook het bezoek van wethouder Alex Wekema en de vele fotograven waardeerde Veninga-van Dijk zeer. Voor de gelegenheid versierden medewerkers van de Wiekslag de gang en de familie zorgde voor een feestelijke aankleding van de kamer van de jarige. Uiteraard was er ook gebak voor afdeling waar Veninga-van Dijk woont.

De 100-jarige woont pas sinds anderhalf jaar in het verzorgingshuis. Vlak voor het uitbreken van de coronapandemie kwam zij in de Wiekslag, nadat zij altijd zelfstandig had gewoond. Wat het geheim is van oud worden? ‘Gewoon nuchter in het leven staan,’ denkt haar dochter Ineke. Misschien helpt actief zijn ook, want Veninga-van Dijk heeft haar leven lang gewerkt. Zij groeide op in Jonkersvaart, maar ging al op jonge leeftijd naar Groningen om te gaan werken. In 1944 trouwde ze, waarna zij in de jaren vijftig samen met haar echtgenoot een eigen rijschool in Nietap begon. Hier was Veninga-van Dijk verantwoordelijk voor de administratie en planning. Op een gegeven ogenblik hadden ze maar liefst tien Volkswagen kevers in bedrijf. Mevrouw Veninga-van Dijk schonk er talloze kopjes koffie, onder andere wanneer de bereden politie tijdens de Pinkstermarkt langskwam in het leslokaal van de rijschool.

Later had het echtpaar naast de rijschool ook een tankstation aan de J.P. Santeeweg in Nietap, dat Veninga-van Dijk beheerde terwijl haar echtgenoot zich ontfermde over de rijschool. Daarmee was zij als werkende moeder haar tijd ver vooruit. De familie Veninga-van Dijk breidde zich in de loop der jaren uit met twee kinderen, vier kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Weliswaar kan zij tegenwoordig niet meer zo actief tuinieren als vroeger, maar nog altijd vindt zij het leuk om plantjes te stekken in haar kamer. Zo blijft mevrouw Veninga-van Dijk lekker bezig, ook op haar honderdste.