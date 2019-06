OOSTWOLD – Waar wordt een 112-dag (met onder andere politiewagens en de Jeugdbrandweer) gecombineerd met een taartenbakwedstrijd? Nou, in Oostwold! Aldaar werden er demonstraties gegeven, waren er simulaties met rook en speurtochten. En ’s middags werden er dus taarten gebakken. Een vakjury boog zich over de zoete lekkernijen en ook het aanwezige publiek had een duidelijke vinger in de pap. Zo werd het een stoere én lekkere zaterdagmiddag. In Oostwold ontstaan de heerlijkste combinaties!