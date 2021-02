MARUM – Martje Grondsma uit Marum is tachtig geworden! De columnist van het Achtdorpen Nieuws werd al op tijd verrast door haar dochters die ’s ochtends om half acht al in haar tuin stonden te zingen. En dat was zeker nog lang niet alles: de dames hebben het hele huis versierd en haar verwend met allemaal prachtige cadeaus. Nog niet eerder duurde haar feest vijf dagen. Maar omdat door corona iedereen verspreid moest komen was Martje de hele week jarig!